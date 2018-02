Frustreret mor: Det har været helvede tur-retur

Et skridt frem og to tilbage. Sådan beskriver Alexandra Kazala oplevelsen af at have en handicappet søn, som netop er fyldt 18 år. Fødselsdagen er nemlig ikke kun en milepæl for familien, men også i systemet, hvor han overgår fra barn til voksen. Det betyder, at familien skal starte forfra.

Esbjerg: Nikolaos Kazala er afhængig af hjælp. Han har brug for hjælp til at spise, bade, komme i seng og i ny og næ også til at trække vejret. Han er 18 år, og lider af muskelsvind. Men lige nu er den ikke kun den fremadskridende sygdom, Nikolaos og hans familie kæmper mod. De kæmper os mod systemet.

Familien har i mange fået støtte af Esbjerg Kommune til ansættelse af hjælpere. Hjælperene har været hos Nikolaos i store dele af døgnet på skift. De har fået ham ud ad døren om morgenen, hjulpet ham i løbet af skoledagen og sommetider aflastet familien i weekenden.

Men alt det ændrede sig, da Nikolaos fyldte 18 år i januar. I samme øjeblik blev han nemlig juridisk myndig, og dermed er han i systemet ikke længere et barn, men en voksen. Det betyder i praksis, at alt den hjælp, han er tildelt under børnebestemmelserne, nu skal tildeles på ny under voksenbestemmelserne, for de to systemer taler ikke sammen.

- Vi vidste godt, at det her ville komme, og derfor har jeg også rykket Esbjerg Kommune for et svar på, hvad der skulle ske, siger Alexandra Kazala, mor til Nikolaos.