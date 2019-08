Frustreret beboer i Ribe: Oversvømmelser gør os magtesløse

Willi Weber, beboer på Linde Allé i Ribe, som i sidste uge fik vand i kælderen som følge af det store skybrud, retter skytset mod forsyningsselskabet Din Forsyning. Selskabets kunde- og kommunikationschef slår fast, at beboerne selv skal installere en højvandslukke i kældrene, og oplyser samtidig, at separatkloakeringen i Ribe forventes at blive udført i foråret 2020.

- Det handler om rigtig mange beboeres og medarbejdere på skoler og virksomheders magtesløshed over for noget vi synes Din Forsyning for længst burde have gjort noget ved, skriver Willi Weber til kommunikationschefen.

Han slår til gengæld fast, at det for ham ikke drejer sig om frustration på egne vegne.

- Vi anbefaler derfor forskellige muligheder, f.eks. at installere et højvandslukke, da man som ejer af en bolig med kælder også selv har et ansvar for at sikre sig mod vand/spildevand i kælderen, skriver kommunikationschefen til Willi Weber.

Kommunikationschefen henviser samtidig til de udtalelser forsyningsselskabets projektchef Henrik Blicher kom med i JydskeVestkysten lørdag, hvori han slog fast, at heller ikke når kloaksepareringen er gennemført vil man kunne garantere, at husejerne kan undgå vand i kældrene ved ekstremt vejr som skybrud.

Betina Lund Lauridsen skriver, at hun forstår Willi Webers frustration, men slår samtidig fast, at separatkloakeringen i Ribe er udskudt til 2020, og forventes at blive igangsat i foråret.

RIBE: En lang række husejere og Ribes to store folkeskoler blev onsdag i sidste uge ramt af store oversvømmelser som følge af det skybrud, der ramte Ribe. Det fik én af de ramte beboere, Willi Weber på Linde Allé til at stille kritiske spørgsmål og rette skytset mod forsyningsselskabet Din Forsyning. Senest i en mailkorrespondance mandag med selskabets kunde- og kommunikationschef, Betina Lund Lauridsen.

"Nøjes" med regnvand

- Når der sker en separering betyder det vel, at der kommer en rørledning til regnvand og én til kloakvand. Det vil betyde to ting: Vi slipper for kloakvand i kældrene, og kan "nøjes" med at få regnvand i kælderen. Der vil være en separat rørledning til at føre regnvandet væk igennem. Ribe Å er sikkert et fint regnvandsbassin, skriver Willi Weber og understreger, at det vil betyde en væsentlig mindre risiko for opstuvende regnvand i kældrene.

Han mener også, at hvis forsyningsselskabet udviser ansvarlighed, når det skal i gang med at grave og rørlægge også skal sørge for en dimensionering af rørene, som tager højde for de stigende vandmængder.

- Det er mig som forbruger, der skal betale for arbejdet, udover det jeg allerede for år siden har betalt for at være klar til, at Din Forsyning fik løst deres del af opgaven, lyder det fra Willi Weber til forsyningsselskabet.