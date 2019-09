Store elmaster: Frustrationen herskede ved Energinets dialogmøde i Ribe

Rigtigt mange borgere besøgte torsdag Ribe Fritidscenter, hvor de til et dialogmøde luftede deres frustrationer overfor Energinets kommunikationsmedarbejdere, der efter bedste evne svarede på spørgsmål omkring den kommende linjeføring for kæmpeelmaster igennem Ribe-området.

Ribe: 30 meter fra Poul Ebbesens stuehus på Hedegårdsvej, bliver kæmpemast nr. 45 opført.

Kort derfra får Ralf Sanderink en mast placeret meget tæt på hans ejendom, og landmændene var blot to af rigtigt mange borgere fra Ribe-egnen, der torsdag eftermiddag og aften var taget til dialogmøde i Ribe Fritidscenter for at lufte deres frustrationer over for Energinets linjeføring igennem Ribe-området.

Poul Ebbesen har i forvejen elmaster umiddelbart vest for hans ejendom, så de nye master vil han gerne have længere væk, og sammen med Ralf Sanderink mødte han velforberedt frem til mødet, og brugte lang tid på at sætte områdeleder fra Energinet, Marian Kaagh, ind i deres forslag til en anden linjeføring.

- Vi foreslår en mere østlig linje. Det bør de kunne gøre, for der er slet ikke så mange huse der, men Energinet siger, at de helst vil have linjeføringen til at ligge, hvor den gamle ligger, sagde Poul Ebbesen, der sammen med Ralf Sanderink mener, at der underforstået i svaret fra Energinet ligger, at de i forvejen har master, og derfor kan de få dem igen.

- Vi har sat Energinet ind i vores forslag, og de siger, de tager dem med hjem og ser på dem, fordi de forstod vores argumenter. Vi forsøger at være konstruktive, og det håber vi også, Energinet er, sagde Poul Ebbesen.