Frustration over manglende svar i sag om traktorbusser til Mandø

Personligt afleverede spørgsmål til 14 byrådsmedlemmer i sag om traktorkørsel til Mandø er forsvundet på Esbjerg Rådhus, og investor i Mandø Kro og Traktorbusser, Erling Hansen, er frustreret over, at han ikke kan få svar fra Esbjerg Kommune på en række spørgsmålom blandt andet omstridt parkeringsplads ved Vadehavscentret.

- Jeg aner ikke, hvorfor man ikke vil svare på mine spørgsmål. Jeg er blevet en kastebold mellem kommune, politi, færdselsstyrelse og Statsforvaltningen, og det kan tage år at få svar, siger Erling Hansen, der ikke forstår, hvorfor ingen kan give ham et fyldestgørende forklaring, og i dag slet ikke ved, hvor det hele ender, fordi al kommunikation hidtil er gået igennem teknisk direktør Hans Kjær, der stoppede hos Esbjerg Kommune 31. januar.

Erling Hansen fra Mandø Kro og Traktorbusser er frustreret. Faktisk mere frustreret end nogensinde over Esbjerg Kommune, for stort set siden Mandø Kro og Traktorbusser fik lov af Esbjerg Kommune til at køre med turister fra Vester Vedsted til Mandø tilbage i 2005, har han forsøgt at få svar på spørgsmål om den for ham urimelige konkurrence, der er mellem de to traktorfirmaer, Mandøbussen og Mandø Kro og Traktorbusser.

JydskeVestkysten skrev i november 2014 en artikelserie om traktorkrigen, hvor man over fem dage belyste udfordringerne for traktorkørslen til og fra Mandø. Allerede få dage efter gav den daværende turistchef op efter et forsøg på mægling og anbefalede i 2014, at kørslen blev sendt i udbud. I februar 2015 bad Johnny Søtrup om hjælp hos transportministeren, og siden dengang har udvalgsformænd, politidirektør, Færdselsstyrelsen, forvaltning, endnu en transportminister og endnu en borgmester forsøgt at løse sagen.Uden held.

Omkring begyndelsen af 2019 sendte Erling Hansen på ny sine spørgsmål til kommunen. Denne gang til udvalgsformændene Søren Heide Lambertsen,(S) fra Teknik & Byggeudvalget og Karen Sandrini,(S) fra Plan & Miljøudvalget. Igen skete ingenting, hvorefter Erling Hansen efter aftale med udvalgsmedlem fra Teknik og Byggeudvalget, Anders Rohr Jørgensen (V), gav papirerne til ham, mens Anders Rohr Jørgensen lovede at overrække det personligt til de to formænd.

For at være sikker på, at de denne gang nåede frem til modtager, printede Erling Hansen papirer ud med spørgsmål, tidligere henvendelser, skrivelser til både turistchef, Færdselsstyrelse og Syd- og Sønderjyllands Politi, lagde dem i en kuvert og tog personligt til Esbjerg Rådhus, hvor han lagde dem i postkasserne til 14 byrådsmedlemmer fra kommunens Teknik & Byggeudvalg og Plan & Miljøudvalget.

For et år siden, den 5. marts 2018, tog Erling Hansen kontakt til Esbjerg Kommune med en række spørgsmål om de ulige vilkår mellem de to traktorselskaber på ruten.

- De må jo være blevet kasseret i marts 2018, selv om jeg afleverede dem personligt. Jeg fik i efteråret et svar fra Jesper Frost Rasmussen, der henviste til en tidligere telefonsamtale med Hans Kjær, men når kommunen vælger at bruge telefonsamtale frem for skriftlige svar, kan jeg jo ikke bruge det som dokumentation over for blandt andet statsforvaltningen, siger Erling Hansen, der i dag ved, at både Karen Sandrini og Søren Heide Lambertsen har modtaget hans mange spørgsmål.

Men det samme skete endnu engang. Denne gang viste det sig så at være fordi, Anders Rohr Jørgensen havde glemt papirerne i handskerummet i sin bil, og selv om de til slut nåede frem til de to udvalgsformænd viser episoden, hvor svært Erling Hansen har ved at trænge igennem hos kommunen.

I udbud

Erling Hansen vil ikke finde sig i, at tidligere borgmester Johnny Søtrup og Hans Kjær tidligere har kaldt hele sagen for nabostridigheder, for han kan opremse en lang række sager med ulovlig parkering, overskridelse af hastighedsgrænser, hensynsløs kørsel med mere, og Erling Hansen forklarer, hvordan han blandt andet bruger adressen Mandøvej 31 tæt på Vadehavscentret som opsamlingssted for turister, fordi han på grund af chikane fra Mandøbusserne ikke kan benytte sig af Vadehavscentrets parkeringsplads.

- De kan hos kommunen ikke forlange, at vi som erhvervsdrivende skal overholde reglerne, når kommunen selv hverken sørger for at svare på de henvendelser, de får, eller følger op på, om reglerne bliver overholdt, siger Erling Hansen og forklarer, at han sammen med sine to sønner, der ejer Mandø Kro og Traktorbusser, gør alt for at overholde gældende regler i Vadehavsområdet.

Særlig kritisabelt finder Erling Hansen kommunens håndtering af sagen om Vadehavscentrets parkeringsplads, hvor man også undlader at svare på seks helt konkrete spørgsmål.

- Kommunen har investeret i en parkeringsplads ved Vadehavscentret med toiletbygning, læskur og vaskeplads. Den lejer man ud til Mandøbussen til en månedlig leje på 1000 kroner, så den kan vi ikke bruge, selv om det fra kommunen hedder, at vi skal betjene kunder fra Vadehavscentret. Er det at behandle udbydere af turistkørsel til Mandø ens, spørger Erling Hansen, der undrer sig over, hvordan Esbjerg Kommune kunne underskrive en ny lejeaftale med Mandøbussen i 2017.

Ifølge Erling Hansen henviser kommunen til, at man har forlænget en tidligere kontrakt, der dog ophørte i 2002. Den blev lavet i amtets tid, og løb fra 1997-2002, så man derved har forlænget en lejekontrakt, der ikke har eksisteret siden 2002.

- Et af mine spørgsmål til kommunen går på, om det i det hele taget er lovligt. Og hvis det er, skal leje af en kommunal parkeringsplads så ikke i udbud, spørger Erling Hansen.