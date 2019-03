Frustration over hjemmepleje hos ægtepar i Gørding

70-årige Karen-Lene Rasmussen i Gørding har brug for hjemmepleje fire gange om dagen alle ugens syv dage. Det betyder, at der kommer mange nye ansigter i hjemmet på Nygade i Gørding, og det skaber frustration hos både Karen-Lene og hendes mand, Peter.

GØRDING: 70-årige Karen-Lene Rasmussen er som kørestolsbruger hårdt ramt efter, at hun både har haft flere blodpropper, begyndende demens, kræft i kæben og har brækket en hofte, som betyder, at hun ikke længere kan gå, men er bundet til sin kørestol. Derfor har hun brug for hjemmepleje fire gange i døgnet alle ugens syv dage, og i følge hendes mand, Peter Rasmussen, skaber det frustration hos parret, at der i løbet af en uge kommer mange forskellige medarbejdere fra hjemmeplejen - som regel minimum seks-otte forskellige medarbejdere i hjemmet. En anden kilde til frustration hos parret er i følge Peter Rasmussen, at der blandt medarbejderne i hjemmeplejen også er en mandlig medarbejder.

- Det kan min kone ikke klare. Hun føler det krænkende for sin blufærdighed. Så når den mandlige medarbejder ringer og siger, at det nu er ham, der kommer om aftenen aflyser vi det, og så er det mig, der sørger for at gøre min kone klar til at komme i seng om aftenen, fortæller Peter Rasmussen.

Han understreger, at hans kritik af hjemmeplejen ikke går på de enkelte medarbejdere.