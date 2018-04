Frost var til mastemøde på Endrup Kro for at lytte

Borgmester Jesper Frost Rasmussen(V) var til borgermøde i Endrup for at lytte til bekymrede borgere og Energinets udlægning af problematikken omkring opsætning af elmaster for at kunne danne sig et samlet overblik over situationen.

Endrup: Fra sin plads på forreste række var Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen en af mange politikere, der mandag aften havde taget turen til Endrup Kro for at være en del af debatten omkring de mulige elmaster fra Endrup til Niebüll.

- Jeg er her blandt andet for at høre Energinets udlægning af hele projektet, men også for at lytte til borgernes bekymringer i den debat, der har været i Endrup her til aften, siger Jesper Frost Rasmussen, der synes, det var fint, at så mange havde taget sig tid til at møde op på Endrup Kro mandag aften.

- Aftenen har jeg også brugt til yderligere at forstå og sætte mig ind i hele den proces, der nu skal køre, og hvad den lægger op til, siger Jesper Frost Rasmussen og forklarer, at man fra Esbjerg Kommunes side endnu ikke kan give en endegyldig, officiel udmelding i forhold til hele det store projekt.

- Det er vigtigt at slå fast, at dette er noget, der er vedtaget ved en beslutning på Christiansborg. Holdningen fra kommunens tidligere Plan & Miljøudvalg var, at man kunne flytte linjeføringen længere mod øst, mens den nuværende formand har sagt, at eneste mulighed er, at kablerne skal graves ned. Derfor mener jeg, vi skal hjem og have en snak i de relevante udvalg om, hvad vi skal gøre fremadrettet, siger Jesper Frost Rasmussen og forklarer, at det under alle omstændigheder vil være økonomien, der kommer til at bestemme.