Frost håber Kronborg vil arbejde for lovændring på Mandø

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) håber, at Esbjergs nye folketingsmedlem, Anders Kronborg(S), vil arbejde hårdt på at få ændret lovgivningen omkring koncessioneret kørsel til Mandø. Samtidig antyder borgmesteren, at Kronborg bør tage sig af de større linjer på Christiansborg og lade kommunens udvalgsformænd arbejde med mere lokale projekter som eksempelvis Mandø Smart Island, som Kronborg selv var med til at sætte i søen.

Jesper Frost mener dog, at der er sket en del siden ideen blev præsenteret, og derfor også er igangsat en række projekter og initiativer siden, som hovedsageligt er forankret i henholdsvis Plan- og Miljøudvalget og Teknik- og Byggeudvalget. De udvikles alle i tæt samspil med de lokale beboere på Mandø og især Mandø Fællesråd, som er lokalområdets talerør. - Flere af projekterne har også eksterne partnere involveret - herunder Nationalpark Vadehavet og Den Danske Naturfond, hvor sidstnævnte også har ydet et markant økonomisk bidrag til realiseringen af de igangsatte planer. Der er umiddelbart ingen lovgivningsmæssige forhindringer i disse projekter, så dem vil Anders Kronborg som parlamentsmedlem kunne følge med i fra Christiansborg, da de helt sikkert vil blive omtalt i de lokale medier efterhånden som Esbjerg Kommune, lokalbefolkningen og de eksterne partnere arbejder med dem, siger Jesper Frost, der helst ser Kronborg tage sig af de lovgivningsmæssige aspekter af sagen.

Mandø: Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) har noteret sig, at Esbjergs folketingsmedlem, Anders Kronborg(S), stadig nærer stor interesse for projekt "Smart Island - slow living", som Esbjerg Kommune startede op for flere år siden med Kronborg som Teknik & Byggeudvalgsformand.

Hos Esbjerg Kommune har man i mange ønsket øget fokus på at skabe sikker trafik til og fra Mandø. Allerhelst ser man man koncessioneret kørsel, men dette kræver en lovændring hvilket flere gange er blevet afvist af trafikministre.Der er ligeledes på initiativ fra Esbjerg Kommune holdt møder mellem Færdselsstyrelsen, Syd- og Sønderjyllands Politi og Esbjerg Kommune. Første gang i september 2017, hvor mødets udfald blev at holde et nyt møde. Dette skete først 29. marts 2019 efter nølen fra især Færdselsstyrelsen, hvilket fik Jesper Frost Rasmussen til at kalde styrelsens holdning for både grotesk og arrogant.

Et ønske

- Vi har derimod en generel udfordring med at kunne sikre en fornuftig afvikling af den kollektive transport til og fra Mandø, som i dag håndteres af to private selskaber med traktorbusser. Vi vil som kommune gerne kunne være med til at styre, hvor og hvornår selskaberne skal køre, så vi sikrer en så hensigtsmæssig transport som muligt - både på strækningen i Vadehavet men også i selve Mandø By. Det kræver imidlertid en lovændring, som vi håber Kronborg som nyvalgt lovgiver må kunne hjælpe med, siger Jesper Frost og uddyber, at området omkring Mandø trods en ihærdig indsats fra Esbjerg Kommune ikke omfattet af lovgivningen omkring koncessioneret kørsel.

- Dermed er det ikke noget vi har mulighed for at udbyde via trafikselskaberne. Det har vi gennem længere tid ønsket os, og vi har også været i dialog med både Færdselsstyrelsen og Politiet omkring det. Det kræver dog en lovændring, så derfor kan det ikke løses af embedsmændene alene, og derfor ville det være dejligt, hvis Kronborg kunne kaste sin energi i dette, så vi forhåbentligt på den måde snarest kan sikre en bedre service, og har mulighed for at ruteplanlægge og arbejde med transporten med de store køretøjer til persontransport i området, siger Jesper Frost.

Han understreger, at han gerne deltager i et møde med en nyvalgt minister, når der er udnævnt en ny regering, hvis det kan bidrage i den forbindelse.