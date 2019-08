Frost bakker Løkke op: SV-regering var et godt forslag

Mens formanden for Venstre i Esbjerg Kommune bakker op om partiets næstformand Kristian Jensen, der ikke mener, at en SV-regering er svaret, fastholder borgmester Frost Rasmussen sin opbakning til Lars Løkke Rasmussens anbefaling under folketingsvalgkampen.

Esbjerg Kommune: Siden folketingsvalgkampen og Lars Løkke Rasmussens anbefaling af en SV-regering, har især Venstrefolk debatteret visdommen i udmeldingen, men en af dem, der har bakket kraftigt op, er borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Imidlertid lader det ikke til, at han og formanden for Venstre i Esbjerg Kommune, Jan Lagoni Jacobsen, ser ens på den sag. I forbindelse med en rundspørge - afledt af uenigheden mellem formand Lars Løkke Rasmussen (V) og næstformand Kristian Jensen (V) - siger Jan Lagoni Jacobsen til Berlingske, at han støtter op om Kristian Jensen og mener, at det er en dårlig idé at gå i regering med Socialdemokratiet:

"Jeg synes, det er vigtigt, man gør det tydeligt, hvad man vil. Så jeg er helt enig med Kristian (Jensen, red.). Det er vigtigt, at man har en klar profil - hvem er i den ene blok og i den anden blok. Hvis man pludselig laver al politikken hen over midten, så tror jeg, at det vil styrke yderfløjene. Det vil ikke være godt for landet," siger han til Berlingske, hvor han også afviser, at en regering over midten "har nogen gang på jord".