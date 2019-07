Der er brug for at få helt klarhed over, hvilke ressourcer, Aids-Fondet har brug for, for at åbne en checkpoint-klinik i Esbjerg. Borgmester foranlediger henvendelse.

Esbjerg Kommune: Der er meget godt at sige om forslaget fra byrådsmedlem Karen Sandrini (S), der ønsker, at Esbjerg hurtigst muligt blive hjemsted for et af Aids-Fondets såkaldte Checkpoints, hvor ikke alene homoseksuelle unge, men også alle andre unge helt gratis og anonymt kan blive testet for hiv og andre af de gængse sex-sygdomme såsom gonorré, klamydia og syfilis.

Det mener borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der er åben over for at drøfte sagen efter sommerferien.

- Vi har dog behov for at få nøje klarlagt, om Aids-Fondet alene har brug for et lokale, eller om der er yderligere form for kommunal økonomi i det, hvis vi skal kunne drøfte sagen grundigt. Derfor vil jeg bede direktøren for Sundhed & Omsorg, Arne Nikolajsen, tage kontakt til direktøren for Aids-Fondet, så vi kan få sagen belyst nærmere, inden vi mødes i august, siger Jesper Frost Rasmussen.

Som omtalt andetsteds på disse sider har Aids-Fondet et stort ønske om at åbne et checkpoint i Esbjerg, så Sydvestjylland kan blive dækket af med en klinik, der tilbyder test og rådgivning af unge.