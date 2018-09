Esbjerg: Borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen (V), kalder sagen om ulovlig reklame for Street Food Esbjerg for træls.

- Vi må tage styrelsens konklusion til efterretning og rette ind efter det fremadrettet, siger Jesper Frost Rasmussen.

Han fastholder og understreger, at det aldrig har været kommunens intention at yde ulovlig støtte til private erhvervsdrivende.

- Vi så os lidt som en del af det på grund af ideen fra vores ungebyråd, hvor vinderidéen jo netop var street food i Esbjerg, og så ville vi gerne støtte op om et nyt koncept i byen, lidt som da Broen Shopping så dagens lys. Vi går jo ikke bevidst ud og promoverer nogle private erhvervsdrivende frem for andre. Men Ankestyrelsen har vurderet, at det var over stregen med den konkurrence på Facebook, og vi tager alle afgørelser fra Ankestyrelsen alvorligt. Det er da en træls situation, men vi tager ved lære af den og retter ind fremadrettet og vil gøre alt for at undgå gentagelser, siger Jesper Frost Rasmussen.