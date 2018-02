Fronterne trækkes op i taxastriden på Fanø

Fanø Taxa har meldt ud, at den ikke ser nogen grund til at fortsætte taxakørslen på Fanø, medmindre firmaet får den visiterede kørsel tilbage. Udvalgsformand afviser.

- Status og fakta er, at der er indgået en kontrakt med Esbjerg Taxa om den visiterede kørsel. Hvis Fanø Taxa ville have haft opgaven, skulle selskabet have budt på den, siger formand for Erhvervs-, natur- og teknikudvalget, Christian Lorenzen (K).

Interesse fra Esbjerg Taxa

Esbjerg Taxa overtog altså den visiterede kørsel, og hvis Fanø Taxa opgiver sin taxabevilling, er Esbjerg Taxa også klar til at overtage taxakørslen. Firmaet vil dog have betaling for at dække et område, hvor taxaerne af og til vil stå stille. Tilbuddet glæder Christian Lorenzen, men han er dog modstander af at betale et taxaselskab for at drive forretning på Fanø.

- Det er en hypotetisk situation, hvor jeg kun kan svare på vegne af min egen politiske holdning. Jeg mener ikke, vi skal bruge skatteborgernes penge på at betale et firma for at drive forretning på Fanø. Men det vil være en politisk beslutning i byrådet, siger Christian Lorenzen.

Han forventer selv, at en lignende aftale med indskrænkede åbningstider også vil kunne laves med et andet taxaselskab. Det er derfor ikke en situation, som byrådet vil reagere på, før det bliver aktuelt.