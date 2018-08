Hvert år fejer Esbjerg ligesom resten af Danmark sine frivillige på det sociale og humanitære område. Og der tre priser på spil; hvem der skal have dem, kan man stadig nå at foreslå.

Esbjerg: For tiende gang fejrer Esbjerg sine frivillige med den fest fredag 28. september.

Da det er tiende gang er der lagt op til en ekstra festlig fest, når kommunens frivillige bliver hyldet for deres uvurderlige indsats, og hvor frivillighedens mange former og farver bliver synliggjort og hædret, lover kommune i en pressemeddelelse. ?

I forbindelse med festen uddeler man også Friviilighedsprisen, og her kan alle være med til at indstille modtagere.

- Vi sætter ualmindeligt stor pris på den tid, den store indsats og de mange varme hænder, som Esbjerg Kommunes mange frivillige foreninger og organisationer lægger for dagen, og vi er meget bevidste om, hvor stor værdi de skaber for mange. Netop derfor er det et stort ønske for mig, at vi altid husker at sætte fokus på frivilligheden blandt andet med denne dag og ikke mindst denne pris, som vi nu uddeler for tiende gang, siger Henrik Vallø, formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune, i pressemeddelelsen.

Prismodtageren kan for eksempel have: Øget engagement og virkelyst. Styrket livskvalitet og trivsel for en gruppe mennesker. Skabt opmærksomhed på en ellers overset problematik. Iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige. Eller måske synliggjort kvaliteten af og værdierne ved frivilligt socialt arbejde.

Man kan sende sin indstilling på www.esbjergkommune.dk/frivillighedsprisen senest 20. august.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget vælger en 1., 2. og 3. plads blandt de indstillede kandidater, og 1. pladsen modtager 10.000 kr., 2. pladsen 5.000 kr. og 3. pladsen 2.500 kr.