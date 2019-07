Frivilligheden satte skub i cyklerne

- Du må virkelig huske at skrive positivt om det her, siger Jørgen W. Hansen (på billedet), der er en af brugerne, til JydskeVestkysten reporter. Foto: Chresten Bergh

I samarbejde med foreningen Cyklens Venner havde Esbjerg og Fanø Kommuner arrangeret cykeltur og udflugt til Nyttehaven i Nordby for en gruppe yngre, demensramte borgere. Tiltaget skyldes i høj grad Cyklens Venner, der for fem år siden startede foreningen med det formål at stille cyklerne til rådighed for ældre og handicappede borgere.

Fanø: Der var høj solskin fra en klar himmel på havnen i Nordby, da seks yngre, demensramte borgere ankom til Nordby Havn i selskab med deres oppasserer og Else Marie Fischer fra Cyklens Venner. Duo-cyklerne, der er en cykel med sæder ved siden af hinanden, var særdeles velegnet til dagens formål. - Var formålet bare at cykle ud i det blå, ville to sadler på langs være fint, men når sæderne er ved siden af hinanden kan brugerne, udover cykelturen, bedre kommunikere med hinanden og bruge cykelturen til også at have glæde af hinandens selskab, fortæller Else Marie Fischer fra Cyklens Venner.

Cyklens Venner og Nyttehaven Cyklens Venner blev i 2014 stiftet af Else Marie Fischer og Tove Hansen

Cyklerne er til rådighed for borgere på blandt andet plejehjem og dagscentre

Foreningen er drevet frivillige kræfter. Pengene til cyklerne kommer fra donationer fra både borgere og lokale virksomheder på Fanø

I alt har Cyklens Venner fem duo-cykler - fire med batteridreven motor og én uden

Nyttehaven er en have i Nordby med blomster, planter og bikuber som både børn og ældre har glæde af

Det er Fanø kommune, der har lagt jord til, men haven er drevet af frivillige kræfter

Foto: Chresten Bergh - Cyklen skal fungere som en slags besøgsven, siger Else Marie Fischer (nr. to fra venstre). Foto: Chresten Bergh

Frivillige kræfter Det er et initiativ, der vækker glæde undervejs på cvkelturen fra havnen til Nyttehaven ved Nordby Stadion. Ligesom cyklerne er Nyttehaven et andet initiativ drevet af frivillige kræfter til gavn for borgerne. Gruppen af yngre, demensramte, der er med på turen er borgere mellem 45-70 år. Fælles for dem er, at de er ramt af demens i en tidligere alder end normalt. De er alle hjemmeboende, men er tilknyttet Rådgivnings- og Aktivitetscentret i Esbjerg, hvor de møder ligesindede borgere. 'Velkommen i klubben' og 'kom du også til at trykke på delete-knappen,' lyder jargonen på centret, når sygdommen indtræffer. Men kendetegnet ved demens er, at den ikke altid er tilstede, men pludselig indtræffer, og hukommelsen er borte på et splitsekund. Men selvom hukommelsen kan svigte, er glæden ved samværet stort i Nyttehaven, hvor solen skinner, Dannebrog vejrer i flagstangen og havens velplejede blomsterbede stråler.