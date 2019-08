Friske øjne skal vurdere skudsag fra frisørsalon

En 22-årig mand fra Esbjerg får nu sin sag prøvet i Vestre Landsret. I byretten blev han idømt seks års ubetinget fængsel for at have skudt efter en anden mand i en frisørsalon i Esbjerg som en del af den dengang verserende bandekonflikt.

Esbjerg: En nu 22-årig mand med somalisk baggrund slap på sin vis billigt i byretten, da han i november sidste år blev i dømt seks års fængsel efter et skyderi i en frisørsalon i Storegade den 5. januar 2018. Anklageren ville nemlig have ham dømt for forsøg på manddrab med en højere strafferamme, men nævninger og dommere fandt det kun bevist, at han var skyldig i vold af særlig rå og farlig karakter. Alligevel valgte den dømte at anke dommen til Vestre Landsret, der i denne uge i ved retten i Esbjerg skal se på sagen og dens beviser med nye øjne. Forsvarer Rune Berggren påstår sin klient frifundet, mens anklager Mette Lorentzen påstår en skærpet straf og dom ifølge anklageskriftet. Den dømte blev i byretten også fundet skyldig i våbenbesiddelse og besiddelse af ammunition på offentligt område, ligesom dommere og nævninger fandt det bevist, at han havde bandetilknytning. Manden blev desuden idømt et forbud gældende i seks år mod at opholde sig i dele af Esbjerg efter udstået straf.

Våben I forbindelse med skudepisoden i frisørsalonen blev der på vejbanen i Storegade fundet en ikke affyret patron.Der blev ligeledes fundet en ikke affyret patron på gulvet indenfor døren i salonen.



Der blev fundet et projektil i væggen tæt på den ene af tre stole i frisørsalonen.



Tekniske undersøgelser har vist, at det ved skyderiet i salonen var samme pistol, der blev brugt, som ved to banderelaterede skyderier i november 2017.



Den 22-årige mand nægter sig skyldig i sagen og afviser også at være en del af ST-banden, selv om han bor der og omgås personer, som politiet anser som medlemmer af banden.

Skud gennem ruden Episoden fandt sted om aftenen den 5. januar sidste år i en frisørsalon i Storegade. Her var tre mænd inde i salonen, da en bil med formentlig to personer standsede ved salonen. En mørkklædt og maskeret mand steg ud af bilen og gik hen mod salonen og affyrede en pistol. Projektilet gik gennem en rude og borede sig ind i en gipsvæg, tæt på en af de tre mænd, der var ved at blive klippet i salonen. Gerningsmanden fortsatte ind gennem salonens dør, hvor han forsøgte at affyre pistolen igen, men den svigtede ham, og i mellemtiden var de tre mænd flygtet ud i salonens baglokale. Skytten og den anden mand kørte fra stedet i bil i østlig retning. En af de tre mænd i salonen er ifølge politiet en ledende skikkelse i Kvaglund-gruppen, og det var ham, som angrebet og skuddet var rettet imod. På tidspunktet for episoden var der konflikt mellem Kvaglund-gruppen og Stengårdsvej-gruppen, og politiet mener, at angrebet havde relation til konflikten.

Krudtpartikler I salonen befandt sig også tre søstre, der stammer fra Stengårdsvej. En af søstrene genkendte den mand, som havde skudt og kom ind i salonen med pistolen i hånden, og kunne oplyse politiet hans øgenavn. På den baggrund foretog politiet anholdelse af den 22-årige mand i hans forældres lejlighed på Stengårdsvej cirka seks timer efter skyderiet. Han nægtede ethvert kendskab til episoden og påstod, at han havde opholdt sig i forældrenes lejlighed hele dagen bortset fra en kort afstikker til den nærliggende Q8.-tank. Der blev efterfølgende fundet krudtpartikler på begge mandens hænder, og de partikler mener han selv at have fået på sig ved at give håndtryk og kram til tre kammerater ved besøget på Q8-tanken. Hvem, de personer angiveligt skulle være, har den 22-årige ikke villet oplyse noget om. - Det er klart, at de krudtpartikler bliver helt afgørende for sagen. Vi har ikke nye beviser eller vidner, så det handler om, at vi ønsker friske øjne til at vurdere det foreliggende bevismateriale i sagen, siger forsvarer Rune Berggren