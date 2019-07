Frisk fisk under hammeren: Ingen sommerferie uden fiskeauktion

Esbjerg: Endnu en sommerferie er skudt i gang, og med den følger sommerens fiskeauktioner på Esbjerg Havn. Dermed emmer Auktionshuset, som ellers står tomt, igen af liv.

Onsdag var det tredje gang denne sommer, at Fiskernes Seniorklub havde friskfanget fisk og andet godt fra havet under hammeren. Auktionerne er gennem de senere år blevet en populær sommerbegivenhed, og det er ikke kun turisterne, der er tiltrukket af de friske fisk og hurtige hammerslag.

- Det er alle typer, der kommer her - lige fra turisterne, der bare skal have en enkelt fisk, til de gamle fiskere fra byen, familier og bedsteforældre, der tager børnebørnene med, så de kan få lov til at byde på fiskene, fortæller Jørgen Harbo, der er kasserer i Fiskernes Seniorklub.

Han står sammen med godt 15 andre pensionerede fiskeskippere og flår dagens fisk for køberne, en ren luksus behandling i forhold til tidligere tiders serviceniveau.

- Nej, i gamle dage, der købte man fisken som den var. Men vi gør det, fordi vi kan lide at være her og det er rart at kunne hjælpe, siger Jørgen Harbo med et smil.

Dagens fiskemenu byder blandt andet på rødspætte, rødtunger, hel jomfruhummer, havkat og rød knurhane. Fiskene kommer fra Hanstholm og er blevet leveret til Auktionshuset klokken fire onsdag morgen.