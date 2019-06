Frihedsforsøg for folkeskoler: Cosmosskolen vil have flere møder mellem mennesker

Frihedsforsøg til folkeskoler

De overordnede mål for Cosmosskolen ved at deltage i frihedsforsøget til folkeskoler er følgende:o at kendte lærere/pædagoger hver eneste dag og med overskud viser eleverne, at de kan lide den enkelte elev, at den enkelte elev er en nødvendig del af fællesskabet og at de tror på, at den enkelte elev kan lære og udvikle sig



o at give skolens ansatte reelle muligheder for i fællesskab at opkvalificere, være positive bidragydere i - og tage ansvar for hverdagen og dens mange forskellige fysiske møder mellem mennesker i og omkring skolen



o at alle elever på Cosmosskolen oplever forøget motivation og overskud til dannelse, læring og fællesskab.



Forsøget giver frihedsgrader inden for det pædagogiske indhold i folkeskolen. Efter godkendelse på Børn & Familieudvalget er ansøgningen sendt til Undervisningsministeriet, der har den endelig beslutning, om det kan imødekomme Cosmosskolens ønske om at deltage i projektet. Op til 75 skoler kan deltage i forsøget, som løber over fire skoleår med start fra skoleåret 2019/2020.