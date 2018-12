Niels Peter Jacobsen er hundeejer og har treårige Frida. Han er træt af, at folk brænder fyrværkeri uden for det tilladte tidsrum, som er årets sidste tre dage. Hans løsning er, at butikkerne først skal kunne sælge fyrværkeriet fra den 27. december.

Problemet for Niels Peter Jacobsen og hans kæreste Grethe Kau er bare, at i Grønlandsparken, hvor de bor, bliver krudtet brændt lystigt af allerede fra den 15. december - altså fra det tidspunkt, fyrværkerisalget frigives i butikkerne. Ja, faktisk begyndte bragene fra det illegale salg af fyrværkeri allerede inden den 15. december.

Jeg synes simpelthen ikke, at butikkerne herhjemme bør have lov til at sælge fyrværkeri, før det må fyres af.

Ikke politiets opgave

Niels Peter Jacobsen har allerede garderet sig og været ude for at købe noget beroligende til Frida, men hunden kan ikke være på bedøvelsespiller i halvdelen af december måned.

- Det er jo klart, at når folk kan købe fyrværkeriet i butikkerne fra den 15. december, ja, så venter de jo ikke med at fyre af. Mange fyrer bare løs, for så kan de også nå at skaffe noget nyt inden nytårsaften, siger Niels Peter Jacobsen.

Han mener derfor, at salget af fyrværkeri i Danmark kun bør finde sted i det samme tidsrum, hvor det er lovligt at brænde krudtet af.

- Jeg synes simpelthen ikke, at butikkerne herhjemme bør have lov til at sælge fyrværkeri, før det må fyres af. Så ved jeg godt, at butikkerne sandsynligvis vil sælge mindre, men det er ikke vores problem, siger Niels Peter Jacobsen.

Han efterlyser de samme regler i Danmark, som man har i andre nordiske nabolande, ligesom han ikke mener, at politiet har en chance for at håndhæve de nuværende regler.

- De har jo ikke ressourcer til at ligge på lur og snuppe folk på fersk gerning, siger han.

I både Norge og Finland er salgsperioden for fyrværkeri fra den 27. december til 31. december, og det må efterfølgende først anvendes fra 31. december klokken 18.00 til 1. januar klokken 02.00. Island har lignende regler, mens der i Sverige ikke findes nogen restriktioner for salgsperioden, men fyrværkeriet må dog kun anvendes omkring nytår.