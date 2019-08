Fri for stress og jag: Fanø ramt af befolkningsboom

På Fanø er hussalget steget med 111 procent fra 2013 til 2018, befolkningstallet er stigende og nu er de kun fem tilflyttere fra at blive 3500 øboer.

- Vi ser ud til at tiltrække en del børnefamilier. Det er dog også populært for de ældre at flytte til Fanø, fortæller Jacob Kristian Bay.

- Når vi kigger på tallene, kan vi se, at det særligt har rykket i det seneste kvartal, og der har, så vidt vides, aldrig været så mange indbyggere på øen som nu, siger han.

Fanø: Endnu engang bliver det til en succeshistorie fra Fanø, om øen, der ikke bøvler med at holde på deres indbyggere. På bare fem år er antallet af hushandler nemlig steget med 111 procent, og snart bor der ikke færre end 3500 mennesker på øen i Vadehavet. Bare inden for det seneste år er antallet af fastboende steget med 62 personer. Og det er rekord, fortæller Jacob Kristian Bay, konsulent ved Fanø Kommune.

Venteliste til huse

Den stigende menneskemængde er ejendomsmægler og tidligere borgmester Erik Nørreby begejstret for, og han er ikke bange for at kalde det en klar tendens.

- Vi har familier på venteliste til husene i den gamle bydel både i Nordby og Sønderho, og det har været stigende, så vi kan roligt kalde det en tendens.

- Det tager i gennemsnittet blot en uge at få solgt en af disse boliger og det er oftest til folk, der flytter til øen, fortæller Erik Nørreby.

Ifølge Boligsiden blev der i 2013 solgt 36 boliger på Fanø mod 76 i 2018. Og denne stigning kan der være flere årsager til, mener han.

- Vi ser en pæn søgning mod Fanø fra især børnefamilier og dem, som er tæt på at forlade arbejdsmarkedet eller allerede har gjort det, fortæller han og fortsætter.

- Fanø Kommune har været rigtig gode til at sprede positive historier fra øen, de har gjort meget på børne- og unge-området som at sætte prisen på vuggestuepladser ned og renovere daginstitutioner, og så går det jo også godt i Esbjerg, og når det regner på præsten, drypper det på degnen, siger han med et smil.