Fri bar og fadøls-fest til EfB's skæbnekamp

Det eneste tørstige fans skal gøre er altså at placere et væddemål hos NordicBet ved at tilmelde sig på https://kampagner.nordicbet.dk/nordicbetliga-billetter/da/ . Spillekontoen hos NordicBet skal være verificeret med NEM-ID, og deadline for deltagelse er søndag klokken 15.00. Herefter modtager man en bekræftelse og yderligere informationer på mail, og tilbuddet er tilgængeligt for både nye og eksisterende NordicBet-kunder.

Men allerede fra klokke 16 og frem til kampstart er 1. divisions hovedsponsor NordicBet klar med et super tilbud til Esbjergs fans. Hvis man spiller for 50 kroner hos bettingfirmaet får man nemlig både en billet til stadion og et bararmbånd, der giver to timers fri bar i EfB's fanzone i timerne før kampstart.

Til gengæld skal det ikke være manglen på billig fadøl, der får esbjergenserne til at vælge sofaen fremfor stadion. Der er nemlig ganske god mulighed for at forsyne sig selv og vennerne med litervis af meget billig fadøl.

En opfordring til fans

Efter nederlaget på 1-0 i Silkeborg skal EfB vinde kampen med mindst to mål, hvis klubben igen vil spille med i landets bedste række efter sommerferien, og hos EfB håber man naturligvis på maksimal opbakningen fra byen. Lørdag meddelte EfB, at alle pladser i Carlsberg Lounge bliver optaget, det vil sige godt og vel 1.000 pladser.

Brian Knudsen, adm. direktør, EfB Elite A/S, har ikke et tal for hvor mange billetter, der er solgt til kampen, men han håber på mindst 6.000 tilskuere.

- Vi er både taknemmelige og ydmyge for den store opbakning, som vi oplever fra hele regionen, og det er da fantastisk, at vi kan melde helt udsolgt i VIP-området til kampen. Jeg er sikker på, at Blue Water Arena kommer til at tage sig ud af fra sin bedste side, og vi kan se, at der stadig bliver solgt mange billetter. Jeg håber og tror på, at alle med et blåt og hvidt fodboldhjerte vil være klar til at bakke op om drengene, så vi sammen kan kæmpe for oprykningen, og det ligner en festdag på stadion. Derfor vil vi også opfordre til, at vores fans kommer tidligt herud i morgen, så de kan nyde godt af de forskellige tilbud inden kampen og være på plads i god tid. Vi forventer rigtigt mange tilskuere, og vi glæder os alle sammen til at spille så vigtigt et opgør, siger Brian Knudsen, adm. direktør i EfB.

Tilskuerrekorden i denne sæson er 5.230 tilskuere til kampen, hvor EfB tabte 0-1 til Vejle.