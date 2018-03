Fremtidsforsker gør Esbjerg klogere på alt fra robotter til bioteknologi

Esbjerg: Det handler om fremtiden og den gallopperende teknologiske udvikling, når FOF tirsdag 10. april klokken 19 inviterer til foredrag på Hovedbiblioteket i Esbjerg med fremtidsforsker Denis Revin. Han ser blandt andet nærmere på, hvad det vil betyde, når yderligere tre milliarder mennesker om få år er kommet online, og han fortæller om både kunstig intelligens, bioteknologi, droner og robotter.

Denis Rivin mener, det er en utrolig tid, vi lever i, hvor den teknologiske udvikling gør os alle i stand til at forbedre verden. Han er blandt andet stifter af projektet "OF COURSE OFF COURSE" og medstifter af tænketanken Nordic Bildung.