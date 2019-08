Fremtidens sygehus vises frem: Esbjergs for helikopterplatform og nye supermoderne patientstuer

ÅBENT HUS PÅ SYGEHUSET

Sydvestjysk Sygehus' nye sengebygning er bygget på et princip om, at patienten er den vigtigste og sygehuset og personalet skal hjælpe patienten til at få det bedste forløb. Der skal bruges nye teknologier og ny viden.Bygningen er cirka 14.000 kvadratmeter, som er fordelt på kælder, fem etager med enestuer og en etage til reception og blodprøveambulatorie og auditorium.



Der etableres 158 enestuer med eget bad og toilet. På stuerne er indrettet arbejdspladser til personalet, som dokumenterer behandlingen i dialog med patienten.



Om Åbent hospital Åbent hospital er en del af Danske Regioners landsdækkende arrangement, hvor alle landets hospitalsbyggerier byder indenfor under overskriften "Vi bygger for livet". Gratis adgang. Quiz med præmier.



Tid: 1. september 2019 fra klokken 10.00-13.00Sted: Haraldsgade 12, 6700 Esbjerg - den nye indgang Parkering: P-huset Remisen