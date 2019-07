Rybners Restaurant- og Kokkeskole: Afdelingen hed før "Mad til mennesker" og dækker over bager og konditor-, ernæringsassistent-, gastronom- og tjeneruddannelsen. Gastronom - Kok: Uddanner elever til at arbejde i større og mindre køkkener på spisesteder, eller de kan starte eget firma, der for eksempel leverer mad ud af huset. Gastronom - Smørrebrød og Catering: Giver eleverne en viden om sundhed, ernæring og madlavning. Eleverne sammensætter menuer og får viden om drikkevarer samt kundebetjening. De lærer at arbejde i team og om fremstilling og salg af madretter samt forskellige typer pålæg. Eleverne lærer praktiske ting som indkøb, tilberedning, servering, afrydning, opvask og rengøring. Ernæringsassistent: Lærer om fødevarer, ernæring, kost og hygiejne samt indkøb, økonomi, engelsk og samfundsfag og fag om produktion og kvalitet. Tjener: Eleverne får undervisning i fag som gastronomi, drikkevarer, menulære, konference- og selskabsservering og praktisk tjenerarbejde. Samt fag som arbejdsmiljø, salg og service samt psykologi. Bager: Eleverne får alt efter speciale undervisning i brødproduktion, dessertproduktion, flødekager og lagkager, rullede deje samt rørte kager og piskede masser. De lærer beregning af indkøb og salg, egenkontrol og arbejdspladsvurdering, varekendskab samt salg og service.

Det skyder op nu

I april-marts blev der sået og plantet en masse sorter af kartofler, bønner, ærter, kål og det hele er omkranset af spiselige blomster, som ser flotte ud ved bedene - og som pynter på den færdige mad, som eleverne laver

- Allerede nu står bedene med masser af afgrøder, men her i første sæson er nogle af dem måske en måneds tid for sent oppe, fordi vi er startet helt fra bunden, fortæller afdelingsleder Henrik Jørgensen, Esbjerg Restaurant- og Kokkeskole. Han er uddannet slagter hos Kaj Madsen i Esbjerg, men har arbejdet på erhvervsskoler i mange år og søgte stillingen netop for at være med til at udvikle et nyt koncept for uddannelsen med økologi, bæredygtighed og lokale råvarer som omdrejningspunkt.

Bylandbruget skal være et grønt klasselokale, hvor eleverne kan gå ud og dufte, smage og røre ved sæsonens råvarer og lære om dyrkning, vækst og optimal udnyttelse af råvarer.

- Det er ikke meningen, at bylandbruget skal forsyne eleverne med alle råvarer til undervisningen. Afgrøderne skal inspirere og give forståelse for de forskellige afgrøder, og hvordan man bruger dem og for eksempel kan sylte og fermentere dem, så de kan bruges i løbet af vinteren.

Bylandbrug skal være et grønt læringsrum, hvor vores kokke, ernæringsassistenter, bagere og tjener kan blive inspireret og se, hvordan afgrøderne dyrkes og høstes, forklarer Henrik Jørgensen.