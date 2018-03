Fremtiden ser lys ud for Ribe GF

- Det er en dejlig situation at være i, og jeg er mindst lige så glad for, at vi også har succes med at få de unge mennesker til at deltage i både bestyrelsesarbejde og tage en tørn som instruktører, siger formanden.

Ribe Gymnastik Forening afviklede lørdag forårsopvisning i Ribe Fritidscenter.21 forskellige hold var på gulvet for at vise sig frem. Foreningen har 1.676 medlemmer, heraf er 750 under 25 år.

Naturligt at hjælpe til

En af de unge instruktører i klubben er Jeppe Primdahl på 15 år.

Efter tre et halvt år som hjælpeinstruktør har han i år for første gang sit eget hold i parkour og springgymnastik for anden klasse.

- Både min mor og mine to søstre har været instruktører i foreningen i mange år, så det har altid været helt naturligt for mig. Vi er omkring 15 instruktører, der går i syvende til niende klasse, og vi har et fantastisk sammenhold og laver mange ting sammen, for eksempel kurser og fester, så det er helt sikkert noget, jeg nyder at bruge min fritid på, siger Jeppe Primdahl.

I den anden ende af skalaen er 50-årige Heidi Jensen, der lørdag blev hædret for 25 års bestyrelsesarbejde i klubben, og hun er også instruktør i fitness.

- Vi gør meget for at få de unge med hele vejen rundt i klubbens arbejde, og det har vi heldigvis succes med. Gymnastikken vil altid være grundstenen i foreningen, men det betyder helt sikkert også meget for tiltrækningen af nye medlemmer, at vi har så utrolig bred en palette af tilbud. Det spænder jo lige fra traditionel gymnastik over akrobatik, parkour og jumping fitness til zumba og yoga. Jeg synes, vi kan være stolte og sige, at fremtiden ser rigtig lys ud for os i Ribe Gymnastik Forening, siger Heidi Jensen.