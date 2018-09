Frems direktør stopper efter 15 år

Direktør Kristian Olesen stopper som direktør i Mineralvandsfabrikken Frem for at skifte til nye udfordringer i en lignende virksomhed på Fyn.

Ribe: Igennem de sidste 15 år har mineralvandsfabrikken Frems direktør, Kristian Olesen, haft en markant rolle i virksomhedens udvikling. Det er sket i et tæt samarbejde med brødrene Egon og Palle Adelhardt Nielsen, der ejede virksomheden, indtil den sidste år blev solgt.

Men nu stopper direktøren, og han ser frem til nye udfordringer i en lignende virksomhed.

- Det har været 15 gode og sjove år, hvor det har været spændende at udvikle en virksomhed med en lang historik, og som har en spændende profil. Vi har udviklet de økologiske sodavand, Brødrene Adelhardt safter, og vi er blevet et tapperi, som har tappet for rigtig mange af de andre sodavandsmærker. Det har blandt andet handlet om Jolly Cola og Søbygaard safter, og det vidner om, at vi har styr på, hvad vi laver, siger Kristian Olesen.

Da han blev ansat, var der under 10 medarbejdere i virksomheden, og da der var flest, var de over 40 medarbejdere.

- Vi har haft masser af udfordringer, men det er hver gang lykkes os at tage de rigtige træk, så vi kom godt igennem dem. Vi blev voldsomt udfordret, da vi pludselig mistede en kunde, som aftog 98 procent af det, vi producerede. Men vi ændrede vores profil, og vi har siden haft succes med at have masser af mindre kunder. Vi er også blevet stævnet af Coca-Cola, da de mente, at vi havde kopieret deres flasker, men også en kamp mod en gigant som dem, overlevede vi.