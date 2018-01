Frellsen mistede troen på storcentret

- Jeg kan jo ikke vide, hvad andre gør, men kun de helt store kæder har vel råd til at vente i så lang tid, når man oplever at kundestrømmen næsten er halveret.

- Vi synes jo ikke, det er sjovt at lukke en butik, ikke mindst af hensyn til vores ansatte. Men vi har ventet på, at storcentret ville rejse sig, vi har ventet længe, men oplevelsen har været, at alting har været meget svævende, siger Henrik Nymann, der har måttet opsige seks ansatte - to deltidsansatte og fire ungarbejdere.

Esbjerg: Delikatesseforretningen Frellsen Chokolade har i trekvart år haft ikke færre end tre butikker i Esbjerg - én i Kongensgade, én i Broen Shopping og en i Esbjerg Storcenter. Frellsen var nemlig blandt de kædebutikker, som satsede på, at man kunne få forretningen til at løbe rundt alle tre steder, men fremover er delikatesseforretningen kun at finde to steder i landets femte største by.

Jeg vil ikke udelukke, at vi kunne finde på at vende tilbage til storcentret, hvis der kommer flere butikker.

En ny Super Brugsen er nu efterhånden mere end tre måneder gammel i centret, og i marts åbner også en stor H&M med det fulde sortiment af tøj til børn, damer og herrer samt det nye koncept H&M Home som omfatter et stort udvalg indenfor boligindretning og interiør. Desuden er også den populære butik, Normal, kommet til, mens herretøjsbutikken STOC gik konkurs, inden den nåede at åbne til erstatning for tøjbutikken, Marcus.

Bøvl med hovedindgang

Men alt i alt kører tingene efter planen og nye spændende ting er i støbeskeen, oplyser både centerchef Verner Thomsen og Carsten Viggo Bæk, partner i Thylander Gruppen, som ejer Esbjerg Storcenter.

- Vi er naturligvis rigtig kede af at have mistet en mangeårig bundsolid lejer som Frellsen, men jeg har aldrig forstået, at de vælger at opsige deres kontrakt på et tidspunkt, da vi havde H&M, Super Brugsen og Normal på plads. Alle vil gerne have at der sker noget, og ja, vi har da haft udfordringer og bump undervejs, men det har ikke noget med planlægningen af butikker at gøre, fortæller Verner Thomsen.

Et af bumpene er, at en ny hovedindgang skulle stå færdig ud i mod Gjesing Ringvej og Gl. Vardevej, men projektet er stødt på midlertidige udfordringer i forhold til fundamentets bæreevne i det gamle Gjesing Center. Der er arbejdes dog videre med den nye hovedindgang, og Sportmaster rykker i den forbindelse til et 800 kvm. stort lokale ved centertorvet som nabo til H&M.