Fredningen af Ribe Gamle Rådhus bliver udvidet

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide en nuværende fredning på Det Gamle Rådhus i Ribe, så fredningen også kommer til at omfatte rådhusets sidefløj og et trappetårn.

- I forbindelse med gennemgangen af de fredede bygninger var Slots- og Kulturstyrelsen også i Ribe. Det stod hurtigt klart for os, at sidehuset til rådhuset og trappetårnet har så vigtige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, at fredningen af Ribe Gamle Rådhus også burde omfatte dem. Fredningsforslaget har været i høring i foråret, og nu har vi meddelt den gode nyhed, at fredningsudvidelsen bliver gennemført, siger cand. Arch. Mia Kroer Ræbild fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Kunstværk

Mia Kroer Ræbild forklarer, at den høje detaljeringsgrad gav en oplevelse af, at man befinder sig i et Gesamtkunstwerk (helhedskunstværk), som på tysk er en betegnelse for et kunstværk, hvor flere kunstarter er forenet.

- Det ser man især i byrådssalen, hvor alle elementer er gennemdesignet og tilpasset deres helt særlige plads, og der er nogle meget smukke lysekroner og detaljerede kalkmalerier, siger hun.

Ribe Gamle Rådhus, som ligger ikke langt fra Ribe Domkirke, består af to middelalderlige stenhuse, der blev lagt sammen til én bygning i 1528.

Senere, da bygningen havde fået en ny facade mod Von Støckens Plads og en kamtakket gavl mod Sønderportsgade, blev bygningen i 1709 indviet til byens rådhus.

Rådhuset blev i 1892-94 udvidet og ombygget under ledelse af arkitekt H.C. Amberg (1837-1911), der også stod for restaureringen af Ribe Domkirke og flere andre prominente bygninger ved byens torv som for eksempel arrestbygningen, der af praktiske årsager blev forbundet med rådhuset, som også husede retssalen.