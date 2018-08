Ophugningen af de to platforme, som vejer henholdsvis 15.500 og 7.600 ton, ventes at gå i gang i eftersommeren 2020 på Frederikshavn Havn og med anslået 140.000 arbejdstimer til projektet vil det skabe et jobboom med arbejde til 70-80 personer i det nordjyske.

Det er konklusionen efter, at det er kommet frem, at det amerikanske ophugningsværft Modern American Recycling Services (MARS) har fået opgaven med at bortskaffe og genindvinde de to gigantiske produktionsplatforme (Tyra Øst og Vest) fra Tyra-feltet cirka 225 kilometer vest fra Esbjerg.

Norm-affald er radioaktivt materiale, der er et naturligt forekommende biprodukt ved olieindvinding og gasproduktion. Det stammer fra udfældninger på indersiden af rørsystemer på platformene. Hovedparten af det danske Norm-affald stammer netop fra olie- og gasproduktionMan skal altid være forsigtig, når man omgås radioaktivt materiale, men Norm hører hjemme i den lavradioaktive ende af skalaen. Ifølge Sundhedsstyrelsen vil en flyvetur fra København til London eller en røntgenundersøgelse ved tandlægen give cirka 1700 gange så meget stråling som en enkelt times ophold i to meters afstand til Totals Norm-lager i Esbjerg.

Frost siger ok

Et af biprodukterne ved ophugningen af Tyra-platformene er det omdiskuterede lavradioaktive materiale, kaldet Norm - på engelsk "naturally occuring radioactive material", og i Frederikshavn har bekymringen gået på, at når platformene var hugget op, ville det lavradioaktive materiale blive efterladt i containere på den nordjyske havn.

Men ifølge Nordjyske Stiftstidende garanterer det franske olieselskab Total, som tidligere i år overtog Maersk Oil, at Norm-affaldet vil blive fjernet fra Frederikshavn og transporteret til Esbjerg. Her har Total, som tidligere beskrevet, Danmarks største Norm-lager i Måde med 450 tons lavradioaktivt affald. Det midlertidige lager har været stærkt omdiskuteret, efter at det sidste år kom frem, at Maersk Oil har fået otte påbud for at håndtere affaldet i strid med reglerne.

Esbjerg Kommune har også gjort det klart, at kommunen ønsker, at der skal findes et en national løsning med et permanent deponi til det lavradioaktive materiale, men foreløbig lægger det fast, at Esbjerg Kommune hænger på det lavradioaktive materiale fordelt på flere lagre i kommunen indtil 2073.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) har imidlertid sagt, at han accepterer Norm-affaldet fra Frederikshavn, idet han siger, at der skønsmæssigt blot er tale om et ton.