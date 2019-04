Frederik skiftede fodboldklub og blev kaldt Judas

19-årige Frederik Zeberg Sørensen fra Skærbæk skiftede med kort varsel fra Rødding IF til Hviding IF. I lørdags mødte de to klubber hinanden, og her blev Frederik matchvinder, da han scorede det eneste mål i Hvidings 1-0 sejr. Det gik ikke stille for sig.

HVIDING: - Hold nu kæft din Judas.

Den kontante melding fik den 19-årige fodboldspiller Frederik Zeberg Sørensen smidt i hovedet i lørdags under Serie 2-kampen mellem Rødding IF og Hviding IF.

Manden bag meldingen var Frederik Zeberg Sørensens tidligere træner i Rødding IF, Christer Jørgensen, og det skete efter, at Frederik Zeberg Sørensen forinden havde scoret til 1-0 for Hviding IF - i en kamp, hvor det skulle vise sig at blive kampens eneste mål. Frederik Zeberg Sørensen blev dermed matchvinder for sin nye klub - mod sin tidligere klub.

Frederik Zeberg Sørensen er selv rystet over at blive kaldt Judas. Men også over flere andre omstændigheder omkring kampen.

- Inden kampen sagde Christer til vores træner, at der ikke var nogen fra Rødding, som ville sige tak til mig efter kampen. Men fra Rødding-spillerne mærkede jeg nu ikke nogle bad feelings. Jeg kom på banen efter pausen og scorede så målet efter seks minutter. Og det var så i forbindelse med, at en Rødding-spiller, som sparkede bolden væk, hvor jeg sagde til dommeren, at det måske var et gult kort. Det var her Christer sagde: Hold nu kæft din Judas. Jeg sagde til ham, at hvis han ikke havde noget fornuftigt at sige, at han så hellere skulle holde mund, fortæller Frederik Zeberg Sørensen.