Egebæk-Hviding: 19. september kl. 19 kommer tidligere misbruger Freddy Fey til Kultur- og Aktivitetscentret i Egebæk-Hviding og holder et foredrag om sine erfaringer og oplevelser med stoffer.

Foredraget er arrangeret af centerleder Henrik Mortensen, der selv har talt med mange unge, der har været i berøring med stoffer, og han synes man hører alt for lidt om emnet. Enten er det tabubelagt, eller så er vi naive, for der er noget, der tyder på, at stofferne er lige uden for vores alles hoveddøre.

Udover foredraget med Freddy Fey har Henrik Mortensen også planer om at invitere politiet, SSP og andre tidligere misbrugere til en debat- og dialogaften med unge mennesker, da dette kan give et andet vinkel på problematikken, og Henrik Mortensen forklarer, at han med arrangementerne gerne vil være med til at bekæmpe det problem, der er i vores samfund.

Billetter til Freddy Fey-foredraget koster 75 kroner.