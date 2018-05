Franske vikinger fik gode ideer med fra Ribe

Med en maratonløber i spidsen besøgte fire repræsentanter for vikingecentret Ornavik i Normandiet mandag Ribe Vikingecenter. Franskmændene gik i sporene på Frankrigs mest berømte viking, Rollo, som var så høj at han ikke kunne sidde på en hest, men var nødt til at gå til fods.

Den udholdende franskmand var sammen med tre landsmænd på en fransk visit for dels at hente gode ideer og inspiration fra Ribe Vikingecenter. Dels for at gå - eller løbe - i sporene på Frankrigs mest berømte viking, Rollo. En viking, som var så høj, at han ikke kunne sidde på en hest, men var nødt til at gå til fods.

RIBE: Søndag løb han en strækning så lang som to maratonløb - 83 kilometer - men alligevel var den franske viking Lionel Rivoire ikke mere udmattet end, at han mandag ved middagstid i strålende solskin kunne udkæmpe en lille dyst på sværd og skjold med Bjørn Edelmann Nielsen, som er én af de fastansatte vikinger på Ribe Vikingecenter.

Legenden siger, at vikingen Rollo blev født i Norge. Men forskere strides om, hvorvidt han i virkeligheden kom fra Danmark. De leder efter DNA-spor, som kan afklare, om Rollo kom fra Danmark. Formålet med det franske besøg i Danmark er, at fortælle den for mange mennesker ukendte historie om Vikingernes indtog i Normandiet.Vikingebuen, som er en sammenslutning af danske vikingemuseer og attraktioner, er værter for de franske gæster, som mandag besøgte Ribe Vikingecenter.

Interessen stiger

Leder af Ribe Vikingecenter, Bjarne Clement var guide for franskmændene, og han glæder sig over, at interessen for vikingernes historie, liv, levevis og dagligdag i disse år spreder sig langt ud over landegrænserne.

- Hvad vi får ud af sådan et fransk besøg? Ja, det er svært at måle direkte, men så sent som i sidste uge havde vi vikinger fra syv-otte europæiske lande som deltagere i vores internationale Vikingeuge. Men derudover har vi et stigende antal udenlandske gæster - også flere franskmænd, understreger Bjarne Clement.

Christian Sébire er direktør for Vikingecentret Ornavik i Normandiet, og han besøgte første gang Ribe Vikingecenter for ti år siden. Det var omtrent samtidig med, at han grundlagde centret i Normandiet. Han er imponeret over hvor meget Ribe Vikingecenter har udviklet sig, er blevet udbygget, og måden historien formidles på med levende vikinger i arbejdende værksteder.

- Her kan vi lære rigtig meget. Men for os handler det i høj grad også om, at vi gerne vil gå i fodsporene af vikingen Rollo, og kende hans rødder i Danmark og Norge, siger Christian Sébire.