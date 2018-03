Frank Jensen møder op til udlignings-kaffe i Esbjerg

Næstformand for Socialdemokratiet på landsplan, Københavns overborgmester Frank Jensen, har takket ja til en tur på skolebænken hos partifæller i Esbjerg.

Frank Jensen har således meldt sin ankomst til Esbjerg i begyndelsen af april.

Det oplyser formanden for Socialdemokratiet Esbjerg Bykreds, der også dækker Fanø, John M. Schmidt, der er glad for, at invitationen er blevet vel modtaget.

Forhistorien er den, at Frank Jensen for nylig i Berlingske brokkede sig over, at en mulig kommende udligningsreform kunne betyde, at milliarder af kroner gik Københavns næse forbi til fordel for provinskommunerne, der ifølge Frank Jensens kronik har "rigere indbyggere, lavere arbejdsløshed og er mindre socialt belastede".