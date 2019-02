En iphone og en macbook air var fredag eftermiddag en del udbyttet, da en tyv på knallert formåede at stjæle en taske fra en 45-årig kvinde.

Esbjerg: En 45-årig kvinde blev fredag eftermiddag klokken 16.30 udsat for et usædvanligt tasketyveri. Den 45-årige kvinde kom cyklende ad Langelandsvej ved kolonihaverne, da en knallert kom kørende bagfra. Knallertkøreren formår så, at snuppe kvindens taske fra hendes cykelkurv, idet den overhaler hende.

Kvindes taske indeholdt blandt andet en iphone og en macbook air. Det siger Syd- og Sønderjyllands Politi.