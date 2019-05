Fra tredjeplads til topplacering: Esbjerg Kommune scorer førsteplads i trafiktest

Når det handler om færdselssikkerhed for skoleelever, ligger Esbjerg Kommune helt i top.

Esbjerg: 95 ud af 100 mulige point og en delt førsteplads på landsplan med Aabenraa Kommune. Det er Esbjerg Kommunes resultat i Rådet for Sikker Trafiks "Trafiktest 2019", der måler de danske skoleelevers færdselssikkerhed på vejene.

Topplaceringen glæder Diana Mose Olsen (SF), der er formand for Børn & Familieudvalget i Esbjerg Kommune. Hun giver børn, forældre og skoler, der har arbejdet aktivt med at sætte trafiksikkerhed på dagsordenen, en stor del af æren for resultatet.

- Der er god grund til, at vi kan være stolte af førstepladsen, for så flot et resultat kræver en indsats fra flere sider, siger Diana Mose Olsen.