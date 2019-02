Fra søndag skal du slukke smøgen: Totalt rygeforbud på Blue Water Arena

Esbjerg: Blue Water Arena bliver røgfrit. Sport & Event Park Esbjerg og EfB Elite A/S har i fællesskab besluttet at indføre et totalt rygeforbud overalt på Blue Water Arena.

- Grunden til, at vi gør stadion røgfri er ikke for at genere rygerne, men for at tage hensyn til de, som ikke ryger. Nu har vi gennem de seneste tre år været lidt i en mellemliggende periode, hvor vi har haft rygezoner placeret rundt på stadion og det har ikke fungeret så godt, som vi håbede. Derfor tager vi nu det næste skridt og gør stadion røgfrit. Andre Superliga-stadions rundt i Danmark har haft gode erfaringer og positive tilkendegivelser fra gæster med et røgfrit stadion. Derfor håber vi også, at det bliver taget godt imod her, fortæller direktør hos Sport & Event Park Esbjerg, Niels Bækgård

Problemer ved boder og toiletter

- Vi har været i en overgangsperiode, som har givet store gener og udfordringer for vores gæster omkring salgsboderne og toiletfaciliteterne på tribunerne. Med den fælles beslutning om rygeforbuddet ser vi frem til, at vi i fremtiden kan byde vores gæster velkommen på et røgfrit stadion. Det er absolut ikke for at genere vores rygende gæster, men det er mere for at komme nuværende gener og udfordringer ved rygeområderne til livs. Samtidig er det også vigtigt, at vi tager det nødvendige hensyn til de af vores gæster, som ikke ryger. Vi håber på forståelse for ændringen og er også overbevist om, at der er mange af vores gæster der er rigtig glade for ændringen. Det er samtidig helt i tråd med udviklingen generelt set i Danmark, hvor offentlige bygninger er røgfrie områder, fortæller Brian Bo Knudsen og fortsætter;

- Hvis nogle gæster fortsat ønsker at ryge før og under fodboldkampe på Blue Water Arena, skal det fremover foregå uden for stadion. Allerede til kampen mod Brøndby, vil der være en løsning klar, således det er muligt at gå ud fra stadion for at ryge, og gå ind og se fodbold igen, fastslår EfB's adm. direktør, Brian Bo Knudsen.