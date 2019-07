Da Nona Poormohammadi Fard for syv år siden kom til Danmark, måtte hun ikke bare sige farvel til sine venner og familie i Iran. Det var også et farvel til et job som revisor, som gennem årene var blevet en del af hendes identitet. Derfor blev Nona nødt til at genopfinde sig selv ved at starte sit eget konditori, CakeEsbjerg. Og det skulle vise sig at være nøglen til lykken i Danmark.