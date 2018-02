Fra rådhus til herregård: Ungt par vinder drømmebryllup

Fredag morgen blev en tur på rådhuset opgraderet til en storslået bryllupsfest på en herregård, da et heldigt ungt par fra Guldager vandt et drømmebryllup til en værdi af 200.000 kroner.

Esbjerg: En ellers ganske tilforladelig fredag morgen tog en ret uventet drejning for 27-årige Frederikke Krüger og 25-årige Jannik Lyhne Christensen fra Guldager. I ly af januars kolde morgenmørke fyldtes parrets indkørsel med et radiohold fra Skala FM, der klokken lidt over 07.00 bankede på døren for at fortælle de forbavsede beboere, at deres planer om et hurtigt bryllup på rådhuset står til en opgradering.

Sammen med en række andre par har Jannik og Frederikke deltaget i Skala FM's konkurrence om et eventyrligt bryllup til en værdi af 200.000 kroner. Konkurrencen afgøres ved en afstemning blandt lytterne og med 7389 stemmer kunne parret fra Guldager fredag morgen indtage en klar førsteplads. Derfor kan de nu se frem til en bryllupsfest for 60 personer på en herregård nær Kolding. Foruden festen er der sørget for både kjole og smoking, kameramand, bryllupskage, vielsesringe og en bryllupsrejse til det græske øhav.

- Det er jo sådan et bryllup, alle piger har drømt om, siger den kommende brud, Frederikke Krüger.

- Hvis ikke vi havde vundet, var det næppe blevet til meget mere end en hurtig tur på rådhuset. Med en nyfødt og en husrenovering har vi ikke penge til det helt store kirkebryllup med fest lige nu, forklarer Jannik Lyhne Christensen, der til dagligt slår sine folder på isen som back for Esbjerg Energy.