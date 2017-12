Fra madspild til MASH-mad i varmestuen

Netto og Kirkens Korshær var i går gået sammen om at servere en lækker julemenu for brugerne af varmestuen i Esbjerg. Med ægte københavnerkok, som lavede spræl i rødkålen, fine anretninger og hele svineriet. Dagen blev en succes.

- Og så blev det varmestuen i Esbjerg, som jo passer perfekt til, at jeg kunne besøge svigerfamilien i Herning her i julen. Og ... øh ... tage dem med på arbejde, siger Mikkel Kring Nielsen med et stort smil.

For i køkkenet havde varmestuens køkkenassistent Jeanette Bertelsen veget pladsen for Mikkel Kring Nielsen, der er kok og køkkenchef på bøfrestauranten Mash i Bredgade i København. Han var sprunget på et projekt, hvor Netto op til jul giver det mad væk, som er på vej til at blive for gammelt i butikken - så det kan blive til lækkerier på varmestuer rundt om i Danmark.

Jeg er glad for at komme på varmestuen. Min mor døde, og jeg blev uvenner med min lillesøster. Efter et par depressioner mistede jeg også en stor del af omgangskredsen, og så er det svært lige at finde nogen. Her på varmestuen er der plads til alle, og så er det jo herligt med sådan en dag med julemad.Jakob, bruger af varmestuen

Fem stjerner

Jeanette Bertelsen fra varmestuen er der også, og sammen har de tryllet en julefrokost-tallerken fuld af himmerigsmundfulde frem til varmestuens brugere.

- Vi fik simpelthen bare ni paller mad fra Netto-butikkerne her i nærheden. Og da jeg så, at der for eksempel var meget rødkål, valgte jeg at lave to forskellige udgaver. En rødkål med appelsiner og nødder i, og så en udgave med ren rødkål, fortæller Mikkel Kring Nielsen, der på Mash-restauranten er vant til at lave retter som foie gras-terrin, blæksprutte med gnocci, ribeye-steaks med angus-kvæg fra Uruguay og japansk Wagyu-kobekød til 865 kroner pr. 100 gram.

På varmestuen holder de sig til 25 kroner for en ret. Og det er inklusiv en prisstigning, for indtil for nylig kostede maden kun 20 kroner.

Veninderne Pia Jensen og Grethe Christensen er to af gæsterne ved bordene, hvor der bliver klirret ivrigt med bestikket. De er meget begejstrede for maden.

- Det er godt nok lækkert. Jeg giver den fem stjerner! siger Pia Jensen til Mikkel Kring Nielsen, som har sat sig ved bordet.

- Er det så ud af 10? spørger Mikkel Kring Nielsen.

- Nej da. I så fald fik du 10.

Grethe Christensen roser også anretningen af maden. Og så de to "fremmedartede" salater, som har givet hende en helt ny smagsoplevelse med salat.