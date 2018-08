Fra hele verden til Esbjerg: International dag på Torvet

Danskere og udlændinge er fælles om at være esbjergensere, når Esbjerg Kommune for sjette gang inviterer til International Dag på Torvet.

Esbjerg: Fredag den 17. august står i mangfoldighedens tegn, når alle verdenshjørner mødes i Esbjerg midtby til International Dag på Torvet. Arrangementet har fem år på bagen, og håbet er, at det kan give integrationen et løft, når udenlandske tilflyttere styrker tilknytningen til deres nye bopæl, og lokale esbjergensere kan opleve et positivt syn på alt det, som tilflyttere bringer med sig. Fra klokken 11 til 16 omdannes brostenene omkring rytterstatuen til et markedsmekka af kunst, dans, modeshows og mad. I boderne på markedspladsen kan du smage på alt lige fra amerikanske desserter til traditionelle indiske retter, og børn kan se frem til at prøve aktiviteter fra forskellige dele af verden. På scenen vil Helle Jørgensen fra Multietnisk Venskabsklub, som er en af initiativtagerne til International Dag, præsentere shows fra eksempelvis Grønland, Mellemøsten og Asien.

Arrangørerne International Dag bliver arrangeret i et samarbejde mellem Esbjerg Festuge, SSP Forebyggelse & Vejledning, Bydelsprojekt 3i1, Mosaikken - Det multietniske aktivitetshus, Multietnisk Venskabsklub og Esbjerg Kommunes Tilflytterservice.



Arrangementet er sponsoreret af Esbjerg Festuge og Esbjerg Kommune.

Nysgerrighed skaber stolthed På dagen vil der være rig mulighed for at møde nye og anderledes kulturer og netop derfor, mener arrangørerne, at International Dag har en positiv effekt på dialogen og samspillet mellem byens borgere. - Det skaber en stolthed blandt de udenlandske frivillige deltagere i boderne og på scenen, at etniske danskere er nysgerrige og spørger ind til deres kulturelle baggrund, forklarer to af arrangørerne, Susanne Rønne, der er leder af Bydelsprojekt 3i1, og Charlotte Kaarsberg fra Mosaikken - Det multietniske aktivitetshus.