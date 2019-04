Både forsiden og bagsiden af det lille rækkehus er udstyret med overvågningskameraer, men det er endnu ikke lykkedes Henriette at bevise, at det er Bjarne, der besøger hende om natten. Her har kamerat fanget en høj hætteklædt skikkelse, der en sen aften efterlader en lille ting på Henriettes dørtrin og går igen. Overvågningsvideoen er afleveret til politiet og afventer nu en juridisk vurdering. Privatfoto