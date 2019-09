Fra drengedrømme om Bruce Lee til sjælden taekwondo-graduering

At opnå det sorte bælte i taekwondo, er i sportens filsofi først dér, man bliver "født". Nu har man opøvet teknikker og har grundlaget på plads, men først herefter skal man til at lære at bruge det lærte. Her kommer de videre gradueringer til 1. dan, 2. dan og så videre ind i billedet, og der skal gå to år mellem 1. og 2. dan, yderligere tre år op til 3. dan, yderligere fire år op til 4. dan mv. Der er altså gået otte år, fra Lars Arnum og Torben Madsbøll blev gradueret med 7. dan, til de i dag har opnået 8. dan. Foto: Mai M. Christensen