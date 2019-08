Fra Sargasso til Ribe: 50.000 ål sat ud i Ribe Å

På vegne af DTU Aqua i Silkeborg blev der tirsdag formiddag sat 50.000 ål ud i Ribe Å som et af mange steder i Danmark, hvor der sættes ål ud for at opretholde den danske bestand.

Ribe: De er kommet hele vejen fra Sargassohavet i den vestlige del af Atlanterhavet, de små glasål, der over fiskere i Biscayen og et åleopdræt i Vamdrup tirsdag blev sat ud ved Skibbroen i Ribe.

I alt blev der tirsdag formiddag leveret 50.000 ål til ejer af Konsortiet Ribe Vesterå, Gert Mikkelsen, hvis job det er at få sat de mange ål ud på 25 destinationer mellem Ribe og Vojens i blandt andet Gram, Arnum, Lundsbæk, Øster Lindet og Sønder Hygum.

- Det er DTU i Silkeborg, der står for at indkøbe ålene og lave en plan for, hvor de skal sættes ud, forklarer Gert Mikkelsen, mens han hælder kasser med levende åleyngel i vandet fra Hovedengen i Ribe.

Ålene kommer fra Lyksvad Fiskefarm ved Vamdrup, hvor ejer Mogens Larsen ejer et af i alt tre åleopdræt i Danmark, og for Gert Mikkelsen er det 15. gang, han er med til at sætte ål ud for DTU.

- Man startede med at sætte dem ud, fordi bestanden var langt nede, og nu gør man det over hele Danmark en gang om året, siger Gert Mikkelsen og forklarer, at det blandt andet nu gøres for at følge med i, hvordan den danske bestand klarer sig.

Tidligere har Gert Mikkelsen også været med til at sætte mærkede ål ud, så man kunne følge med i, hvordan de spredte sig, og han forklarer, at det tager fire til fem år inden de har en størrelse på omkring 40 cm, hvor de igen søger ud i havet for at finde tilbage til Sargassohavet og lægge deres æg.

Idet Gert Mikkelsen selv ejer rettighederne til fiskeri i Ribe Vesterå er han også med til at fange dem, når de efter en årrække trækker ud mod vest, hvor han både selv spiser den og sælger dem til andre.