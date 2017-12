Fra London til landlig idyl i Lustrup

LUSTRUP: Det er kun godt et par uger siden, de flyttede fra udkanten af London til landlig idyl i Lustrup.

Et skifte, som måske kunne være et kulturchok af dimensioner. Men Janni Weis Fenn og hendes engelske mand, Alex, har været godt forberedt på en ny tilværelse efter, at de fik solgt deres hus i London til nu, hvor de bor i stuehuset på den store landejendom i Lustrup, som Jannis forældre købte for 25 år siden. Jannis forældre er nu flyttet ind til Ribe.

- Vi havde lyst til et skifte, så i første omgang ledte vi efter en sådan ejendom i England, hvor vi kunne lave et farmhouse med ferielejligheder. Men det var ikke lige muligt, og så bød den her mulighed sig. Alex var med på ideen - også om at flytte til Danmark, konstaterer Janni Weis Fenn.

I London havde hun sit eget firma - Nordic Brandhouse - hvor hun fungerede som agent for danske designvirksomheder og sørgede for, at deres produkter kom ind på det engelske marked. Hendes mand, Alex, har stadig sit job som forsikringsmand, men når parret til foråret åbner Lustrup Farmhouse med de seks ferielejligheder er det planen, at de begge to skal leve af indtægten fra udlejningen af lejlighederne.

- Og det kan da også godt være, at Alex fortsat på freelance-basis skal arbejde med forsikringer, men udgangspunktet er, at vi går fuldt og helt ind i dette her projekt, siger Janni Weis Fenn.

For familien er det udsigten til en mindre stressende tilværelse, som fik dem til at rykke teltpælene op fra millionbyen London til Lustrup, hvor de har både skov, sø og råvildt i baghaven.