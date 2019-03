Fra Esbjerg til Afrika: Charlies rejse er langt fra slut

I 2015 forlod esbjergensiske Charlie Uldahl Christensen Torvet i Esbjerg og drog ud på en rejse mod Afrika til fods. Han går for at rejse penge til et vandforsyningsprojekt i Tanzania, og han er endnu ikke fremme.Arkivfoto

Nigeria/Esbjerg: Den 18. maj 2019 kan Charlie Uldahl Christensen fejre, at han har været på vej til Tanzania på gåben i fire år. Han går for at rejse penge til at bygge vandsystemer i Afrika og for at gøre opmærksom på, at 663 millioner mennesker verden over ikke har adgang til rent vand. Charlie Uldahl Christensens rejse og organisation hedder "Walking for Water". Lige nu er han i Nigeria, og han har ikke travlt med at komme frem til Tanzania - eller hjem til Danmark. - Det gør mig ikke noget, at rejsen trækker ud, for det jeg laver, giver mening, siger 30-årige Charlie Uldahl Christensen fra Esbjerg. Han arbejder nemlig med flere udviklingsprojekter de forskellige steder, han kommer til. Siden Charlie Uldahl Christensen begyndte sin rejse har hans mål ændret sig. Nu er målet, at han vil lave mindst et vandsystem i hvert afrikansk land, han besøger, i stedet for kun det ene system i Tanzania som hele rejsen begyndte med. Og det tager tid.

Fredag den 22. marts deltog omkring 600 skolebørn i "Esbjerg Water Walk 2019", som Charlie Uldahl Christensen stod bag sammen med Esbjerg-virksomheden Get Social. Her gik skolebørnene forskellige ruter i Esbjerg og endte i Dokken, hvor der var livemusik og oplæg om manglen på rent vand i Afrika.

350.000 kroner i Walking for Water Idéen til "Walking for Water" opstod i 2013, hvor Charlie Uldahl Christensen boede et halvt år i en landsby i Tanzania. Her gik folk 19 kilometer hver vej for at skaffe rent vand. Derfor ville han rejse penge til netop den landsby. Og det ser ud til, at der endelig er godt nyt fra projektet. - Projektet i Tanzania er blevet ved med at trække ud og koste mere og mere. Men nu er meldingen, at systemet er testet med en lånt motor, og systemet virker. Det er jo fantastisk. Vi mangler dog stadig 28.000 kroner til at dække de sidste udgifter for motoren og aflønning af entreprenøren, før vi endelig kan fejre, at Tanzania-projektet er helt færdigt, siger Charlie Uldahl Christensen. Sammenlagt har projektet "Walking for Water" rejst omkring 350.000 kroner til vandprojekter i Afrika. Ud over projektet i Tanzania har organisationen etableret vandsystemer i Sierra Leone, Liberia, Ghana, Benin og Nigeria. Når projektet i Tanzania er færdigt, kan Charlie Uldahl Christensen sige, at "Walking for Water" har skaffet rent vand til omkring 16.000 mennesker i seks forskellige lande.

