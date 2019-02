Fra 12 til 28: Her kommer de største og mindste børnehaveklasser i Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune: Indtil den 20. januar kunne forældre i Esbjerg Kommune ønske, hvor de gerne vil have deres guldklump til at begynde i 0. klasse efter sommerferien. Nu er det gjort op, hvor mange elever der er blevet optaget på de forskellige skoler.

På 14 skoler begynder der flere elever i 0. klasse i det kommende skoleår, end det var tilfældet sidste år, mens 11 skoler får færre elever i hver klasse. I alt er der omkring 1061 børn i Esbjerg Kommune, der skal begynde i skole efter sommerferien.

- Jeg er altid nysgerrig på at se tallene, for at se, om der er bratte stigninger eller fald. Men i år er der ikke noget, der flyver mig i øjnene. Det ser ud til, at vi har mange forældre, der vælger vores folkeskoler til, mens der stadig er en del, der også vælger privatskolerne. Vi ligger nogenlunde status quo i forhold til de seneste år, siger Diana Mose Olsen (SF), formand for Børn- og Familieudvalget.

Den mindste 0. klasse i Esbjerg Kommune får Egekratsskolen Fortuna i Bramming, hvor 12 elever begynder. Den største bliver Kvaglundsskolen Signatur. Her har man optaget 28 elever, og det er lige netop grænsen for, hvor mange elever, der må være i en klasse. Skolen kan dog også vælge at dele klassen op i to spor. Kommunes regler er nemlig således, at hvis der i løbet af skoleåret kommer endnu en elev til skolen, skal klassen i så fald deles op.

Fourfeldskolen Bohr, Rørkjær Skolen Urban og Vitaskolen Bohr kommer til at have omkring 24 elever i deres 0. klasser. Vittenbergskolen Vadehav, Egebæk Hviding Skole Vadehav og Bakkeskolen Cosmos får klasser med færre elever - her bliver der 15 elever per klasse.