Fra 0 til 39 procent: Flere etnisk danske børn har valgt Bakkeskolen i udskolingen

Esbjerg: På Bakkeskolen er der blevet søsat flere initiativer, der skulle gøre skolen mere attraktiv for blandt andet etnisk danske børn. Det er et forsøg på at vende Bakkeskolens dårlige ry til at blive bedre. Et af initiativerne er Sport+-linjen, der begyndte i august 2017. Her startede 16 elever, hvoraf nogle af eleverne kom fra Tønder og Varde Kommuner.

- Selvom det tager lang tid at vende Bakkeskolens historie, har initiativerne allerede fået en betydning, da der er en større andel elever i udskolingen, der er etnisk danske, siger Diana Mose Olsen (SF), formand for Børn- og Familieudvalget.

Det er noget, som skolelederen, Morten Mærsk Schmidt, kan bekræfte.

- Vi har fået flere etnisk danske elever i udskolingen, og undersøgelser viser, at både vores elever og lærere trives bedre, siger han.

Tal fra Bakkeskolen viser, at der 1. august 2016 var nul procent etnisk danske elever i udskolingen, mens det tal var steget til 37,5 procent den 1. august 2018.

- Vores oplevelse er, at folk er i gang med at fortælle en helt ny historie om Bakkeskolen. Vi tror stadig på vores strategi, det kræver bare nogle år at få etableret et godt ry og rygte, siger Morten Mærsk Schmidt.

Han har en forventning om, at antallet af etnisk danske elever i udskolingen vil stige endnu mere de kommende år.