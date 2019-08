Foto: Foto: Lars Stokbro

Liselotte Kamp, København:Vi laver sådan en event for vores venner. Hver gang, der er nogen, der fylder rundt, så laver vi en event. Og så var det meget naturligt, når vi elsker opera, at vi tog afsted til Esbjerg. Vi er seks afsted, og vi sover og overnatter her. Jeg er meget spændt på at se koncertsalen og opleve Den Ny Opera - og se den her Wagner-opsætning. Vi er her også for at se bygningen. Det er også helt utroligt, at man er i stand til at sætte så stort et stykke op.