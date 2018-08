Fotoserie :Se glad møde mellem Postmand Per og børnene

Esbjerg: Postmand Per er en af de mest kendte figurer i børnenes verden. Postmand Per leverer sjov og ballade til små børn over hele verden. Og søndag var han og hans makker kommer til Broen Shopping i Esbjerg.

Og Postmand Per kan virkelig få børn og forældre til at stimle sammen om postcentralen i Grønnedal. Her byder Postmand Per velkommen og tager alle i familien med på en fantastisk rejse.

Et par hundrede børn og voksne hyggede sig sammen med de to uniformerede spasmagere på scenen.