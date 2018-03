Fotografi eller maleri? Det er sørme svært at se forskel

59-årige Jan Nørholm Nielsen fra Bramming fik Langfredag adskillige besøg i sit hjem. Folk fra nær og fjern benyttede Kunstrundens mange tilbud og kom hos Jan på en svær prøve: Er hans billeder fotografier eller malerier?

Bramming: 59-årige Jan Nørholm Nielsen fra Bramming har specialiseret sig i at male billeder, der ligner fotografier. Som beskuer må man helt tæt på for at mærke efter, om motiverne i rammerne er fremstillet på fotopapir eller på lærreder, og det ER lærreder, der er sat rammer udenom. Jans billeder er oliemalerier, malet med en imponerende præcision. - Moderne kunst siger mig ingenting. Jeg foretrækker det naturalistiske. Malede jeg moderne kunst, ville jeg aldrig være i stand til at aflevere et maleri, for jeg ville hele tiden føle, at billedet ikke var færdigt, fortæller Jan, som i påsken viser sine værker frem i sit hjem i Kirkegade. Det gør han i forbindelse med afviklingen af den årlige Kunstrunde, og en del besøgende kiggede Langfredag forbi. - Det betyder meget, at jeg kan udstille på den her måde. Ellers ser folk jo ikke mine billeder, fortæller Jan, som er autodidakt og ikke udstiller ret mange steder.

Kunstrunden Kunst og kunsthåndværk i påsken Sydvestjylland



­Årets Kunstrunde i Sydvestjylland er i fuld gang. Der er mulighed for at besøge 106 steder her i påsken, og det er ny rekord i antal besøgssteder. Der er kommet en del nye kunstnere og kunsthåndværkere til, så der er masser af mulighed for at gå på opdagelse i kunstens fascinerende univers.



Nogle kunstnere udstiller deres værker i eget hjem. Det betyder, at man som besøgende kan komme helt ind i hjertet af produktionen og få en god snak med kunstneren om hans eller hendes værker.



Kunstrunden sætter fokus på den store mangfoldighed, der er med hensyn til kunst og kunsthåndværk, og den giver samtidig de besøgende mulighed for at få masser af inspiration til selv at udforske kunstens muligheder derhjemme.

Fra porcelæn til oliemalerier Han har malet siden 1997, hvor han tilmeldte sig et kursus i porcelænsmaling. Porcelænet blev hurtigt skiftet ud med lærreder, som han for det meste maler på med oliemaling, men også med akrylmaling. Motiverne er vidt forskellige. I hans hjem udstilles både naturmotiver, vilde dyr og kvinder i bevægelse. Et af malerierne har en særlig historie. Det forestiller et motiv hentet i naturen, og det vandt for nogle år siden en amatørkonkurrence hos Søstrene Grene. Med dette maleri vandt Jan Nørholm Nielsen 10.000 kroner.