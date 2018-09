Forvirringen total: Café Quedens i Ribe får smiley tilbage efter rottebesøg

Allerede få timer efter, at Cafe Quedens Gaard onsdag formiddag meldte ud, at man havde opsagt lejemål af et baghus efter fund af en rotte, fik caféen sin smiley tilbage fra Fødevarestyrelsen. Og nu er lejemålet alligevel ikke opsagt.

Ribe: Onsdag formiddag meldte Cafe Quedens Gaard i Ribe ud, at man havde opsagt lejemålet med Sydvestjyske Museer i forhold til et baghus i det store Quedens-kompleks i Ribes gågade, efter man for 14 dage siden havde fundet spor efter en rotte.

Nu viser det sig dog, at ejer Lise Frederiksen var lidt for hurtigt ude med at opsige lejemålet, for selv om caféen havde fået en sur smiley tirsdag 13. september for deres håndtering af fødevarer i forhold til rottefundet, så var Fødevarestyrelsen allerede onsdag på et opfølgende besøg på Café Quedens Gaard.

Her viste det sig, at alt igen var som det skulle være, hvorfor Café Quedens Gaard igen har fået den gladeste smiley, og dermed fortsætter som hidtil.

Og derfor har Lise Frederiksen nu valgt alligevel ikke at opsige lejemålet.

- Tirsdag var jeg bare så frustreret over hele situationen, at jeg valgte at opsige lejemålet. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, men efter Fødevarestyrelsens besøg i dag fik jeg at vide, at vi sagtens kan bruge baghuset igen, og at det egner sig rigtigt godt til det, vi bruger det til, siger Lise Frederiksen og forklarer, at siden man fangede en rotte 10 september, har man ikke set skyggen af skadedyr trods opsætning af flere fælder.

- Vi har haft baghuset helt lukket af i 14 dage, siden vi første gang fandt ud af det. Vi har meldt det til kommunen og til Fødevarestyrelsen, og vi har vasket og sprittet det hele af, men nu er alt igen som det skal være, siger Lise Frederiksen, der er glad for, at problemet endelig er blevet løst.

- Vi har fået at vide, at vi har håndteret sagen præcist, som vi skulle. Derfor kan vi nu bruge baglokalet igen og har vores smiley tilbage, siger Lise Frederiksen.