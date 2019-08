Forvaltning og museum anbefalede nej: Men udvalg giver lov til at rive bevaringsværdigt hus ned

Derfor er sagen endt med, at husets ejer noget overraskende får lov at rive en bevaringsværdig bygning ned i kategori 3, der efter SAVE-metoden har den beskrivelse, at bygningen er meget velbevaret i forhold til arkitekturen, kulturhistorien, miljømæssig værdi, originalitet og tilstanden, og at bygninger i denne kategori skal bevares i sin oprindelige form og arkitektur.

Også Sydvestjyske Museer havde indgivet et høringssvar i forbindelse med ansøgning om tilladelse til nedrivning. Herfra lød det, at den ældste del af matriklen har historisk værdi som et af det umiddelbare nærområdes ældste tilbageværende landbrugsbygninger, og fordi det derfor vil være et kulturhistorisk tab, mener man på den baggrund, at bygningen så vidt muligt bør bevares.

Ejeren ønskede stuehuset nedrevet på grund af den væsentlige, økonomiske udgift, der ville være forbundet med en renovering, men hos Esbjerg Kommunes forvaltning lød indstillingen på forhånd, at man ikke ønskede at give lov til dette, da der er tale om et bevaringsværdigt hus i kategori 3.

Esbjerg: Politikerne i Esbjerg Kommunes Plan & Miljøudvalg var tirsdag eftermiddag indkaldt til et ekstraordinært udvalgsmøde, der handlede om nedrivning af et bevaringsværdigt stuehus på adressen Bøjhøjvej 4 i Gredstedbro.

Ikke enige

Det oprindelige anlæg består af et stuehus i røde teglsten, der er opført i 1902, mens to tilhørende længer opført i henholdsvis 1902 og 1952 ikke er bevaringsværdige. Teknik & Miljø har gennemført en ny registrering af ejendommens bevaringsværdi i forbindelse med ejerens ansøgning om nedrivning, og udvalgsformand Karen Sandrini(S) ærgrer sig over beslutningen.

- V og DF stemte imod, mens vi hos S stemte for en paragraf 14-beslutning, siger Karen Sandrini og henviser til, at man med et paragraf 14-forbud kan bremse nedrivning i et år, og indenfor det år udarbejde en lokalplan, der indeholder et forbud mod nedrivning, så bygningen bevares.

Fra Venstres Kurt Bjerrum lyder forklaringen, at en af årsagerne til deres holdning findes i, at bygningen nord for Gredstedbro ikke ligger i et samlet kulturmiljø.

- Vi var ikke enige, og sådan er det, men jeg synes det er en ærgerlig beslutning, fordi man med nedrivningen fjerner en fortælling fra området, der har stor værdi for både vores alles og Gredstedbros historie, siger Karen Sandrini.

Selv om ejeren efter udvalgets beslutning nu kan rive huset ned, vil Karen Sandrini alligevel tage sagen med til kommende byrådsmøde 19. august for at bringe debatten op omkring bevaringsværdige huse.

Her vil der også være den mulighed, at Byrådet kan ændre den beslutning, udvalget tog tirsdag aften, og nedlægge et paragraf 14-forbud. Sker dette ikke, kan ejeren nedrive huset.